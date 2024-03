Hyundai triumphiert in Indien

Hyundai räumt derzeit einen Preis nach dem anderen ab - und jetzt auch in Indien, wo sich die Kompaktlimousine Hyundai Verna gegen scharfe Konkurrenz mit einem Gesamtsieg durchsetzen konnte. Dort veranstaltet das Portal Acko Drive jedes Jahr aufwendige Testfahrten auf der Buddh-Rennstrecke bei Delhi, bei denen die jeweils neuesten Modelle auf dem indischen Markt gegeneinander antreten. Der Award hört auf die Bezeichnung TOTM – „The One that Matters“, zu deutsch: derjenige, auf den es ankommt.

Zur Jury gehören seit vielen Jahren neben Journalisten, Analysten und Rennfahrern auch die Autoexpertin und Schauspielerin Gul Panag sowie ampnet-Chefkorrespondent Jens Meiners. Sie wurde gegründet von Siddharth Patankar, der seit einem Jahr auch die Jury „World Car Of The Year“ leitet. Er sagt: „In einem dynamischen Markt wie Indien, der sich permanent verändert und immer noch erwachsen wird, ist es wichtig, mit einem ehrlichen und offenen Prozess die besten Autos und Motorräder auszuzeichnen. Es gibt viele Awards, unserer ist derjenige mit dem glaubwürdigsten und umfassendsten Auswahlprozess.“



Der Hyundai Verna, der auf anderen Märkten auch unter der Bezeichnung Accent angeboten wird, konnte sich mit seiner futuristischen Formensprache, der gelungenen Kombination von Turbomotor und Doppelkupplungsgetriebe, vor allem jedoch mit seinem erstklassigen Sicherheitskonzept gegen alle anderen Modelle durchsetzen. Patankar erklärt, warum sich der Verna den Sieg holte: „Während der Trend zu SUV- und Crossover-Modellen geht, zeigt der Verna das Potential der klassischen Limousine. Er ist sicher, gut ausgestattet, effizient und für den Markt relevant – und obendrein macht er viel Spaß.“



Zur „Acko Drive Person of the Year“ wurde Hyundai-Chefdesigner Sangyup Lee gewählt; dass er die Auszeichnung im Rahmen einer Gala im indischen Goa persönlich entgegennahm, unterstreicht die Bedeutung des Awards. Zum Premium-Auto des Jahres wurde der BMW 7er in allen Antriebsvarianten inklusive i7 gewählt; zum Motorrad des Jahres wurde die KTM 390 Duke. (aum)