Es gibt ganz gezielt was auf die Ohren

Mit der MT-09 ist Yamaha 2013 ein ganz großer Wurf gelungen. Das erfolgreiche Konzept findet sich mitterweile in Modellen von 125 bis 1000 Kubikzentimetern Hubraum wieder. Für 2024 und die vierte Modellgeneration wurden noch einmal in nahezu allen Bereichen Änderungen vorgenommen. Es geht ein Stück wieder stärker zurück in Richtung Sport, wobei umgekehrt der Komfort sogar noch steigt. Dabei stiegt der Preis lediglich um 300 Euro. Und für den Fahrer gibt es künftig extra etwas auf die Ohren, ohne dass die Umgebung groß was davon mitbekommt... (aum)