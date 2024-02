Stellantis Deutschland hat einen neuen CFO

Giuliano Davoli (50) ist neuer Finanzchef von Stellantis Deutschland in Rüsselsheim. Er folgt als Chief Financial Officer auf Norbert Tschrepp (64), der zum gleichen Zeitpunkt in die europäische Finanzorganisation des Unternehmens wechselt.

Giuliano Davoli absolvierte in Mailand ein Studium im Bereich „Business Economics“ und startete seine Karriere 1998 bei der damaligen Fiat Automobil AG in Frankfurt. Für mehr als zehn Jahre wechselte er in die Vertriebsgesellschaft der Marke und war dort unter anderem als Head of Finance & Controlling für die deutschen Niederlassungen tätig. Internationale Erfahrung sammelte Davoli er dann als Finance Director von Fiat Chrysler Automobiles in Österreich, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und in Irland. Mit der Gründung von Stellantis übernahm Giuliano Davoli die Rolle des European Controller für die Marken Fiat, Citroën und die leichten Nutzfahrzeuge von Stellantis. (aum)