CMT 2024: Citroën geht campen

Der Ankündigung im August 2023, seine Position im Bereich „Vanlife“ mit einem eigenen Modell zu stärken, folgen bei Citroën nun taten. Auf der übermorgen in Stuttgart beginnenden CMT (–21.1.) stellen die Franzosen ihren ersten eigenen Campingbus vor. Basis für den Citroën Holidays ist der gerade frisch überarbeitete Spacetourer, Umbaupartner Bravia Mobil.

Der Citroën Holidays ist ab Frühjahr bestellbar und bietet Schlafplätze für vier Personen, wobei das aufklappbare Dachzelt in Wagenfarbe erhältlich ist. Die herausnehmbare Sitzbank kann in ein 1,15 Meter breites und 1,90 Meter langes Bett umgebaut werden, oben misst die Liegefläche 1,95 Meter mal 1,20 Meter. Mit an Bord sind eine programmierbare Heizung, eine Spüle und eine Kochmöglichkeit mit zwei Gasbrennern, ein 16-Liter-Kühlschrank und ein versenkbarer Tisch sowie nach hinten schwenkbare Vordersitze. Die Küchenzeile kann mit nach draußen genommen werden. Frisch- und Abwassertank des Holidays fassen jeweils zehn Liter. Der 4,98 Meter lange Campingvan bietet auch eine Dusche am Heck, die mit einem 25-Liter-Tank gekoppelt ist.



Als Antriebe stehen zwei unterschiedlich starke Dieselmotoren zur Verfügung. Der kleinere ist an eine Sechs-Gang-Schaltung gekoppelt, der größere verfügt über eine Acht-Stufen-Automatik. Die Preise sollen zum Bestellstart bekanntgegeben werden. (aum)