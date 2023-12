Chery nimmt sich den Thunfisch zum Vorbild

Der chinesische Autokonzern Chery hat ein Konzeptfahrzeug mit rekordverdächtigem cw-Wert entwickelt. Das nicht näher bezeichnete Modell weist einen extrem niedrigen Luftwiderstandsbeiwert von 0,168 auf. Diesen erreichten die Entwickler, in dem sie sich die Natur zum Vorbild nahmen: Die Karosserieform wurde mit Hilfe eines durch den Thunfisch inspirierten bionischen Designs entworfen. Angelehnt an die besondere Faltung der Rückenflosse, entwarfen Chery-Entwickler unter anderem spezielle Luftleitelemente. Durch KI-basierte Simulationstechniken erfolgten über 2000 verschiedene Optimierungen, die schließlich in einer Windkanal-Testserie zu dem hervorragenden Ergebnis führten. (aum)