Chery liegt bei der Qualität an der Spitze

Chery belegt unter den chinesischen Herstellern den ersten Platz, wenn es um die Qualität von Neuwagen geht. Dies geht aus jüngst veröffentlichten China Initial Quality Study von J.D. Power hervor. In einer weiteren Untersuchung zur Kundenzufriedenheit dominiert der Autokonzern aus Anhui darüber hinaus mit zwei Modellen seiner Marke Tiggo volumenstarke Segmente in der Mittelklasse.

Die Auszeichnungen erfolgen wenige Monate vor Cherys geplantem Marktstart in Europa und in Deutschland mit den Submarken Omoda und Jaecoo. Das Unternehmen ist bereits seit fünf Jahren mit einem Entwicklungszentrum in Raunheim bei Frankfurt präsent und bringt zunächst den B-Segment-Crossover Omoda 5 als Verbrenner und Elektroauto auf den deutschen Markt. Wenig später folgt das SUV-Modell Jaecoo 7.



Die Ergebnisse der Studie beruhen auf Rückmeldungen von rund 34.650 Neuwagenkunden in China zu konstruktionsbezogenen Problemen sowie Mängeln und Fehlfunktionen ihres Fahrzeuges. Sie umfassen 230 Modelle von 48 Marken. (aum)