Goldener Dieselring für Jürgen Bönninger

Deutschlands ältester Verkehrssicherheitspreis, der Goldene Dieselring des Verbandes der Motorjournalisten (VdM), geht in diesem Jahr an Dr. -Ing. e. h. Jürgen Bönninger. Mit der Auszeichnung wird sein Engagement für die Verkehrssicherheit in den Bereichen Fahrerlaubnisprüfung, Kraftfahrzeugüberwachung und Datenschutz im Kraftfahrzeug gewürdigt.

Jürgen Bönninger ist ausgewiesener Experte für die Entwicklung von Prüftechnologien für Kraftfahrzeuge und Anhänger sowie im Bereich der theoretischen und praktischen Fahrerlaubnisprüfung. Er arbeitet in nationalen und internationalen Fachausschüssen und leitet den Vorstandsausschuss Fahrzeugtechnik beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) und ist Mitglied des VDI-Fachbeirats Kraftfahrzeugtechnik. Zudem ist er Lehrbeauftragter für Sachverständigenwesen an der Dresdner Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW, Fakultät Maschinenbau). 2021 wurde Jürgen Bönninger die Ehrendoktorwürde Dr.-Ing. e. h. der Fakultät Verkehrswissenschaften an der TU Dresden verliehen.



Jürgen Bönninger, 1957 in Leipzig geboren, studierte an der TU Dresden Maschinenbau mit Abschluss zum Diplomingenieur. Nach seinem Studium war er von 1982 bis 1990 Kraftfahrzeugsachverständiger für nationale und internationale Typgenehmigung am Kraftfahrzeugtechnischen Amt/KTA der DDR in Dresden. In den 80er Jahren engagierte sch der Ingenieur in der oppositionellen Freiheitsbewegung und war einer der Gründungsgesellschafter der TÜV Ost Verkehrs- und Fahrzeugtechnik GmbH, die im Dezember 1990 mit Dekra verschmolz. 2004 initiierte er eine neue Gesellschaft für die Weiterentwicklung von Prüftechnologien und -geräten für Fahrzeugelektronik, die FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH. (aum)