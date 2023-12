Alfa Romeo kündigt Kleinwagen an

Nach dem 2018 eingestellten Mito will Alfa Romeo im kommenden Jahr ins B-Segment zurückkehren. Im April soll der Kleinwagen vorgestellt werden. Er wird nach der Gründungsstadt des Unternehmens benannt: Milano. Es wird sich zudem um das erste Modell der Marke handeln, das auch in einer vollelektrischen Version erhältlich ist. Alfa Romeo kündigt den Milano als „Sport Urban Vehicle“ an.

Auch der Mito trug bereits ein Stück Mailand im Namen: Die ersten beiden Buchstaben sind das Kfz-Kennzeichen für die Stadt. To stand dann für Turin, den Hauptsitz der damaligen Konzernmutter Fiat. (aum)