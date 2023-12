VW-Transporter komplettiert Bulli-Trio

Vorstellen will Volkswagen Nutzfahrzeuge den Nachfolger des T6.1 mit Zuladung von über einer Tonne zwar erst 2024, der Vorverkaufsstart in Deutschland soll aber schon zum Ende des Jahres beginnen. Zum Portfolio werden ein Kastenwagen in jeweils zwei unterschiedlichen Längen und Höhen, ein Kombi, ein Pritschenwagen mit Doppelkabine sowie die Shuttle-Version Caravelle gehören. Kombiniert werden kann dieses Spektrum mit Turbodieselmotoren (TDI) sowie Plug-in-Hybridantrieb (eHybrid) und reinen Elektroantrieben (e-Transporter und e-Caravelle).

„Mit unserem neuen Transporter haben wir hochmoderne Werkzeuge für Profis entwickelt. Zusammen mit dem Multivan und dem ID. Buzz können wir damit ein passgenau auf alle Wünsche unserer Kunden abgestimmtes Bulli-Programm anbieten“, so Lars Krause, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Weitere Spezifikationen des neuen Transporters sollen in Kürze bekanntgegeben werden. (aum)