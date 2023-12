Kraftstoffpreise geben spürbar nach

Der Preis für Rohöl sackt weiter ab – und die Spritpreise folgen ihm, wenngleich noch nicht sofort und in ausreichendem Umfang. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, ist der Preis für einen Liter Super E10 gegenüber der Vorwoche um 2,1 Cent auf aktuell 1,732 Euro gesunken. Um 2,3 Cent hat sich Diesel-Kraftstoff binnen Wochenfrist verbilligt und kostet jetzt im bundesweiten Mittel 1,715 Euro. Damit ist Diesel so günstig wie zuletzt Ende Juli, Benzin ist auf dem niedrigsten Stand seit Mitte Januar.

Ungeachtet der Entspannung an den Tankstellen besteht bei Benzin, vor allem aber bei Diesel Potenzial für Preissenkungen. Der Grund: Je Liter Diesel müssen etwa 20 Cent weniger Energiesteuer gezahlt werden. Tatsächlich ist Diesel derzeit aber nur um 1,7 Cent je Liter billiger als Super E10. Kürzlich zog die Heizölnachfrage allerdings spürbar an, was Diesel als ähnliches Produkt auf relativ hohem Preisniveau hält. (aum)