Mercedes-AMG CLE Coupé: Rasanter Einstieg

Mit dem neuen CLE 53 4Matic+ Coupé schafft Mercedes-AMG einen neuen Einstieg in sein Segment der Performance-Coupés. Der sportlich-elegante Zweitürer verbindet die Agilität der C-Klasse mit Raumangebot und Status der E-Klasse. Typische Coupé-Erkennungszeichen sind die lange, ins Frontend eingebettete Motorhaube mit zwei kräftigen Powerdomes sowie die stark geneigte Frontscheibe und das langgestreckte, zum Heck hin fließend abfallende Dach. Die ausgestellten Kotflügel vorn und hinten, die breite Spur (vorn plus 58 Millimeter, hinten plus 75 Millimeter im Vergleich zum Mercedes-Benz-Modell) und die 19 Zoll großen Räder verleihen dem AMG Coupé einen kraftvollen Auftritt.

Im CLE 53 4Matic+ kommt eine aufgewertete Variante des 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Turbomotors M 256 zum Einsatz. Der Sechszylinder leistet nun 330 kW (449 PS). Die als M 256M bezeichnete Version erhielt optimierte Brennräume mit neu gestalteten Ein- und Auslasskanälen, neuen Kolbenringen, einer optimierten Einspritzung und einen neuen Abgasturbolader. Der bietet im Zusammenspiel mit dem ebenfalls neuen elektrischen Zusatzverdichter eine Steigerung des Ladedrucks um 0,4 Bar auf nun 1,5 Bar. Dadurch werden ein höheres Drehmoment von 560 Newtonmeter (Nm) im Dauerbetrieb sowie 600 Nm im Overboost für bis zu zwölf Sekunden erreicht.



Für einen besseren Momentenaufbau und ein verbessertes Ansprechverhalten des Motors sorgt ein überarbeiteter elektrischer Zusatzverdichter. Er kann jetzt nahezu dauerhaft betrieben werden. Das spüren Fahrerinnen und Fahrer vor allem in mittleren Drehzahlbereichen. Dadurch konnte der Abgasturbolader größer gestaltet werden, um eine höhere Spitzenleistung zu erreichen.



Gleichzeitig konnte die Effizienz des Triebwerks vor allem im Volllastbetrieb deutlich verbessert werden. Dazu trägt auch der Starter-Generator (ISG) der zweiten Generation bei. Dieser ist nun in die Getriebeglocke integriert. Als ein zentraler Bestandteil des 48-Volt-Bordnetzes funktioniert er nicht nur als elektrischer Generator, sondern übernimmt auch Hybridfunktionen. Dazu zählen kurzfristiges Boosten mit 17 kW Leistung und 205 Nm Drehmoment, Rekuperieren, Lastpunktverschiebung, Segeln und das nahezu unmerkliche Wiederanlaufen des Motors bei der Start-Stopp-Funktion.



Die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h lässt sich mit dem optionalen AMG Driver‘s Package auf 270 km/h erhöhen. An der Vorderachse kommen gelochte und innenbelüftete Scheiben in der Größe 370 x 36 mm mit Vier-Kolben-Festsätteln und AMG-Schriftzug zum Einsatz, an der Hinterachse innenbelüftete Scheiben der Größe 360 x 26 mm mit Ein-Kolben-Faustsätteln.



Das Interieur empfängt die Passagiere mit dem MBUX Infotainmentsystem der jüngsten Generation. Blickfang sind das freistehende, 12,3 Zoll große volldigitale Fahrerdisplay, das 11,9 Zoll große, fahrerorientierte Zentraldisplay im benutzerfreundlichen Hochformat und die dynamische Ambientebeleuchtung mit 64 Farben. Ein Highlight sind die Integral-Sitze in schwarzer Ledernachbildung mit AMG-spezifischer Grafik und roten Kontrastziernähten. Weitere Merkmale sind rote Sicherheitsgurte und Zierelemente in Carbon glänzend. (aum)