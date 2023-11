Hyundai baut erste Robotaxis

Hyundai hat in seinem neu eingerichteten konzernweiten Innovation Center in Singapur mit dem Bau des Ioniq 5 Robotaxi begonnen. Das fahrerlose Serienmodell, das gemeinsam mit dem auf autonomes Fahren spezialisierten Unternehmen Motional entwickelt wurde, wird ab dem kommenden Jahr in den USA zum Einsatz kommen.

Als eines der ersten Fahrzeuge mit der Automatisierungsstufe SAE-4 erfüllt das Ioni 5 Robotaxi die strengen US-Sicherheitsstandards. Die Zertifizierung nach FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) erfolgte nach einer über einjährigen Testphase mit einer Reihe von Prototypen in Singapur und in USA.



Für eine bessere und flexiblere Produktion nutzt das Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS) Automatisierungstechnik mit Echtzeitüberwachung und Datenauswertung. Für die Fertigung autonomer Fahrzeuge stehen dabei Prüfeinrichtungen und ein Kalibrierungszentrum zur Verfügung. Im „Autonomous Vehicle Integration Center“ werden Diagnose-, Softwareentwicklungs-, Kalibrierungs- und Validierungsaufgaben für die uneinegschränkte Funktionstüchtigkeit autonomer Fahrzeuge abgerabeitet.



Die ersten in Singapur produzierten Fahrzeuge wurden bereits in das US-Werk von Motional gebracht. Dort durchlaufen sie weitere strenge Test- und Sicherheitsprozesse.



In Kalifornien wurden gerade dem Anbieter Cruise weitere Fahrten mit Vorserienfahrzeugen des Robotaxis Origin untersagt. Die Produktion des gemeinsam von General Motors und Honda entworfenen Fahrzeugs wurde daraufhin vorerst getsoppt. (aum)