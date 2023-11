Business-Paket für den Kia EV6

Speziell Vielfahrern und Flottenkunden bietet Kia für den EV6 ein neues, limitiertes Business-Paket an. Es bündelt zum Aufpreis von 1000 Euro eine Reihe nützlicher Extras. Das Paket wird in Kombination mit dem Langstreckenakku (77,4 kWh) angeboten und ist für den Hecktriebler (168 kW/229 PS) und das Allradmodell (239 kW/325 PS) verfügbar. Das Angebot gilt sowohl für Geschäftskunden als auch für Privatkäufer. Die 0,25-Pozent-Regelung für vollelektrische Firmenwagen unter 60.000 Euro bleibt in jedem Fall erhalten.

Das Business-Paket umfasst unter anderem elektrisch einstellbare Vordersitze, Fahrersitz mit Memory-Funktion, vegane Sitzbezüge in Lederoptik (Schwarz), Sitzheizung vorn und hinten, induktive Smartphone-Ladestation, sensorgesteuerte elektrische Heckklappe, dunkel getönte hintere Scheiben, Parksensoren und die „Vehicle-to-Load“-Funktion (V2L) samt Adapter zum Anschluss externer 220-Volt-Geräte mit bis zu 3,6 kW Leistung. Mit an Bord sind außerdem der Autobahnassistent II mit Spurwechselunterstützung, adaptive LED-Scheinwerfer, Frontkollisionswarner mit Abbiegefunktion und Querverkehrserkennung inklusive Notbremsfunktion sowie aktiver Totwinkelassistent. Optional erhältlich sind 20-Zoll-Leichtmetallfelgen und eine Wärmepumpe zur Verbesserung der Reichweite bei niedrigen Außentemperaturen.



Die Auslieferung der Fahrzeuge startet im ersten Quartal 2024. Für Privatkunden reduzieren sich die Preise um die ab 1. Januar 2024 geltende Förderung von dann 4785 Euro (staatliche Prämie plus Herstelleranteil). (aum)