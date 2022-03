Kia EV 6 ist „Europas Auto des Jahres“

Der Kia EV6 ist „European Car of the Year“. Es ist das erste Mal, dass die Marke diesen Titel gewonnen hat. Die Wahl trafen 61 Journalisten aus 23 Ländern. Für den vollelektrischen Kia ist es nicht die erste Auszeichnung. Die Limousine ist bereits unter anderem „Irish Car of the Year“ und Gewinner der Premiumkategorie bei „German Car of the Year“. In der Endrunde standen außerdem der Hyundai Ioniq 5, der Ford Mustang Mach-E, der Skoda Enyaq iV, der Cupra Born und der Renault Mégane E-Tech sowie als einziger Verbrenner der Peugeot 308. (aum)