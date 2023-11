Der Dacia Spring bekommt Konkurrenz

Vier Türen, vier Sitze und Tempo 100 sowie eine Leistung von 35 kW (48 PS). Das muss reichen. Ebenso wie Spitzentempo 100 und 255 Liter Kofferraumvolumen. Mit dem Dayun ES3 importiert die Lada Automobile GmbH seit Kurzem ein Elektroauto vom Schlage eines Dacia Spring. Immerhin geht’s in 12,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und liegt der Normverbrauch bei bescheidenen 10,7 Kilowattstunden. Die Normreichweite betagt immerhin knapp 300 Kilometer.

Wirklich billig ist das in der Anschaffung nicht, dennoch ist der exotische Neuling das zweitgünstigste Elektroauto in Deutschland. Punkten will der 3,70 Meter kurze Chinese vor allem mit seiner üppigen Ausstattung. (aum)