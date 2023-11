Der Hyundai Ioniq 6 ist ein extravaganter Stromer mit einer besonders windschlüpfig geformten Karosserie. Neben einer guten Aerodynamik, die einen geringen Verbrauch sowie eine hohe Reichweite von rund 500 Kilometern ermöglicht, hat die koreanische Limousine darüber hinaus die 800-Volt-Ladetechnik an Bord und saugt den Strom im Eiltempo. Der Ioniq 6 elektrisiert, doch eine Sache nervt. Und wie sparsam ist das „World Car of the Year 2023“ wirklich? (aum)