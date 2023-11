Porsche setzt auf neues Bedienkonzept

Mit dem nächsten Panamera führt Porsche ein neues Bedienkonzept ein. So sitzen der Toggle-Schalter zum Durchschalten der Optionen des Kombiinstruments und der Drehmodeschalter für die Fahrprogramme auf dem Lenkrad. Der Gangwahlhebel befindet sich direkt daneben. Das schafft auf der Mittelkonsole mit ihrem größeren Staufach Platz für die Bedienung der Klimaanlage mit einer Kombination aus Touch-Flächen und klassischen Schaltern. Per Tastendruck lässt sich zwischen mehreren vorkonfigurierten und personalisierten Klimatisierungsmodi umschalten. Neu sind außerdem komplett lamellenlose und elektrisch verstellbare Luftausströmer.

Beim digitalen und freistehenden Kombiinstrument handelt es sich um ein freistehendes 12,6-Zoll-Curved-Display, das die Fahrinformationen in drei konfigurierbare Bereiche aufteilt. Auf Wunsch ist auch ein Head-up-Display erhältlich.



Eine Dekorleiste erstreckt sich durchgängig von der Mittelkonsole über die Schalttafel bis in die Türen. Die Ambientebeleuchtung zieht sich über die gesamte Breite des Panels. Neue Sitze sollen den Langstreckenkomfort verbessern. Erstmals bietet Porsche im Panamera auch eine lederfreie Ausstattung an. (aum)