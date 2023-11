Philipp Bühnemann leitet deutsche Renault-Produktkommunikation

Philipp Bühnemann ist ab sofort neuer Leiter der Renault-Produktkommunikation. Der 46-Jährige folgt auf Thomas May-Englert, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Bühnemann arbeitete von 2014 bis 2022 als Chefreporter für die Motor Presse TV GmbH in Köln. In dieser Eigenschaft war der studierte Germanist und Sportwissenschaftler auch zuständig für den auto motor und sport YouTube-Kanal. Parallel bekleidete er ab Juni 2016 den Posten des Senior Producers der Motor Presse TV GmbH und verantwortete in dieser Eigenschaft unter anderem Beiträge für das VOX-Automagazin „auto mobil“. Zuletzt war er Head of Social Media und Digital Content bei der Düsseldorfer Produktionsgesellschaft Ansager & Schnipselmann, die unter anderem das Diskussionsformat „Hart aber Fair“ produziert. (aum)