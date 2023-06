Emmanuel Guiffault neuer Marketing-Vorstand für Renault Deutschland

Emmanuel Guiffault übernimmt zum 1. September die Verantwortung als Marketing-Vorstand bei der Renault Deutschland AG. Der 44-jährige Manager folgt auf Ralf Benecke, der zur Pariser Konzernzentrale als Director Sales & Distribution Efficiency wechselt.

Emmanuel Guiffault, geboren 1978 in Roanne, Frankreich, startete nach einem Ingenieursstudium an der Ecole de Mines de Paris 2001 seine Karriere in Warschau bei Renault Polen. 2003 kam er zur Konzernmutter nach Paris, wo er 13 Jahre lang verschiedene Manager-Positionen durchlief, bevor er 2016 als Marketing Director Renault Middle East nach Dubai wechselte. Nach der Rückkehr in die Konzernzentrale 2018 verantwortete er als Volume Plan Director der Renault Group die mittel- und langfristige Verkaufsplanung sowie als Mitglied der zuständigen Task Force den Renaulution Strategieplan. Darauf folgte 2021 die Ernennung zum Vice President Sales Forecast & Distribution Engineering für die Renault Group. (aum)