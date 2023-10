Und es geht doch noch ein bisschen mehr

Als Porsche vor zwei Jahren den Cayenne Turbo GT präsentierte, schrieben wir nach ausgiebigen Testfahrten auf Straße und Rennstrecke: Vielleicht wird er zum ultimativen Symbol einer Gattung, das nicht mehr übertroffen werden kann. Denn er legte die Messlatte für sportliche SUV in geradezu astronomische Höhen. Das damals 640 PS (471 kW) und zuletzt 660 PS (485 kW) starke Flaggschiff der Baureihe lotete die Grenzen dessen aus, was in Sachen Fahrwerk und Antrieb überhaupt möglich ist. Jetzt lanciert der Hersteller eine Variante, die den Turbo GT tatsächlich in manchen Punkten noch übertrifft – obwohl der 4,0-Liter-V8 weniger Leistung hat. Aber das ist in Zeiten der Hybridisierung eben nur die halbe Wahrheit. (aum)