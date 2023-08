Stärkster Cayenne „aller Zeiten“ heißt Turbo E-Hybrid

Jetzt ist es raus: Der „stärkste Cayenne aller Zeiten“ trägt die Bezeichnung Turbo E-Hybrid, leistet 739 PS (544 kW) und entwickelt dabei ein maximales Drehmoment von 950 Newtonmeter. Damit gelingt dem Plug-in-Hybrid mit 599 PS (441 kW) starkem Vierliter-V8-Biturbo und 130 kW-Elektromotor der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 in 3,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt mindestens 295 km/h, als Coupé mit GT-Paket wird er aber auch 305 km/h schnell. Die Preisliste in Deutschland startet bei 176.324 Euro.

Noch sportlicher tritt das neue Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket auf, das die Performance des in einigen Märkten nicht mehr erhältlichen Cayenne Turbo GT in die Hybrid-Welt überträgt. Neben einer Tieferlegung der Karosserie und größeren Rädern an der Vorderachse gehört dazu eine spezielle Abstimmung aller Fahrwerk- und Regel-Systeme inklusive der Luftfederung mit neuer 2-Kammer-2-Ventil-Technologie, Porsches Hochleistungskeramikbremse sowie optional Performance-Reifen für die serienmäßigen GT Design-Räder im 22-Zoll-Format, elektronische Dämpfer und Hinterachslenkung.



Von ihren Modellbrüdern unterscheiden sich Cayenne Turbo E-Hybrid SUV und Coupé durch ein den Turbo-Modellen vorbehaltenes Bugteil mit vergrößerten Kühlluftöffnungen und schwarz glänzenden Airblades, Radlaufblenden und Heckverkleidung in Wagenfarbe, zwei Doppelendrohren in gebürstetem Edelstahl sowie rote Bremssättel. Innen gibt es Aluminium-Einlagen in der Schalttafel und den Türverkleidungen, der Dachhimmel ist mit Race-Tex bezogen. Zur Serienausstattung zählen ein GT-Sportlenkrad mit Lenkradheizung, der Mode-Schalter zur schnellen und direkten Anwahl des gewünschten Fahrmodus sowie 18-fach verstellbare Leder-Sportsitze. Hinzu kommen alle Neuerungen der im Frühjahr vorgestellten Modellaufwertung, wozu das digitale Cockpit mit variablen Darstellungsmöglichkeiten, die neu konzipierte Mittelkonsole und das optionale Beifahrerdisplay zählen. Die HD-Matrix LED-Hauptscheinwerfer gehören hier zu Serie.



Das GT-Paket ist durch ein spezifisches Bugteil mit schwarzen Akzenten, schwarze Radhausverbreiterungen, Carbon-Sideplates am Dachspoiler, mittig angeordneten Endrohren der Titanabgasanlage und einem Heckdiffusor aus Carbon zu erkennen. Auch das Fahrzeugdach besteht aus Kohlefaser. Außerdem erreicht das Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket Tempo 100 aus dem Stand nach 3,6 Sekunden und fährt bis zu 305 km/h schnell.



Der neue Cayenne Turbo E-Hybrid kann ab sofort bestellt werden und kostet in Deutschland ab 176.324 Euro. Die Coupé-Version ist ab 179.775 Euro erhältlich. Der Cayenne Turbo E-Hybrid mit GT-Paket kostet in Deutschland mindestens 208.454 Euro, beschränkt sich außerdem auf die Märkte, in denen der Cayenne Turbo GT aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen nicht mehr verfügbar ist. Dies sind der überwiegende Teil der EU-Märkte sowie Japan, Hongkong, Taiwan und Singapur. (aum)