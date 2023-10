Livewire S2 Del Mar: In drei Sekunden auf Tempo 100

Livewire will im ersten Quartal nächsten Jahres die S2 Del Mar auf den Markt bringen. Das nach der One, der ehemaligen Harley-Davidson Livewire, zweite Elektromotorrad der Submarke soll eine Normreichweite von knapp 140 Kilometern haben und beschleunigt in rund drei Sekunden von null auf 100 km/h. Dank einer Dauerleistung von 30 kW (41 PS) kann die S2 auch mit dem A2-Führerschein gefahren werden. Die Spitzenleistung beträgt 63 kW (86 PS).

Die Del Mar, von der es auch eine Launch Edition geben wird, kostet 18.490 Euro. In Frankreich und in den Niederlanden liegt der Preis geringfügig höher, in Großbritannien beträgt er 16.990 Pfund. Gegen eine Gebühr von 100 Euro bzw. 100 Pfund können sich Interessenten ab Mittwoch (16 Uhr) eine S2 Del Mar reservieren lassen. Drei Farben stehen zur Auswahl. (aum)