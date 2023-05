Livewire S2 Del Mar kommt zunächst in limitierter Auflage

Nach der Firmierung als eigenständige Submarke von Harley-Davidson hat Livewire als neues Modell die S2 Del Mar angekündigt. Das Elektromotorrad wird in Europa zunächst in einer auf 100 Exemplare limitierten „Launch Edition“ mit exklusiver Lackierung und speziellen Raddesign erhältlich sein. Die Livewire S2 Del Mar hat nach US-Spezifikation ein Gewicht von 195 Kilogramm, beschleunigt in 3,1 Sekunden von 0 auf 96 km/h (60 mph) und soll im Stadtverkehr eine Reichweite von fast 180 Kilometern haben. Das Drehmoment liegt bei knapp 250 Newtonmetern, die Leistung beträgt etwa 60 kW (80 PS).

Die Auslieferung der Launch Edition ist für September geplant. Sie kostet in Deutschland 19.900 Euro und wird nur noch in drei weiteren europäischen Ländern angeboten (Niederlande, Frankreich, Großbritannien). Reserviert werden kann das Modell für eine Gebühr von 100 Euro. (aum)