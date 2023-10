DS Automobiles integriert ChatGPT

Als erster Autohersteller in Europa integriert DS Automobiles die Künstliche Intelligenz ChatGPT in die bordeigene Spracherkennung. Die KI-Software ist in Kombination mit dem Iris System für alle Modelle der Baureihen DS 3, DS 4, DS 7 und DS 9 verfügbar und bietet eine neue Form der sprachbasierten Interaktion.

Die Technologie ist beispielsweise in der Lage, Hinweise zu den schönsten kulturellen Sehenswürdigkeiten am Ziel einer Reise auf Nachfrage zu geben, die im Louvre Museum in Paris ausgestellten Werke aufzulisten, ein Quiz zu einem beliebigen Thema zu erfinden oder eine Geschichte für Kinder zu generieren, um sie während einer Reise zu unterhalten.



In einer sechsmonatigen Pilotphase wird die KI-Funktion für die ersten 20.000 Anträge kostenlos angeboten und ist via Over-the-Air-Update verfügbar. Die Anmeldung muss bis zum 29. Februar 2024 abgeschlossen werden. (aum)