CES2024: Stellantis sagt ab

Angesichts der weiter steigenden Kosten des andauernden Streiks der mächtigen US-Autogewerkschaft UAW bei Stellantis hat der Konzern seine Teilnahme an der Consumer Electronics Show Anfang kommenden Jahres abgesagt. Die CES soll im Januar 2024 in Las Vegas stattfinden. Die größte technologiemesse der Welt hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr auch zur Bühne für die Autohersteler und die zunehemnde Digitaliiserung von Fahrzeugen entwickelt. Zum Stellantis-Konzern gehören die amerikanischen Marken Jeep, Dodge und RAM. (aum)