Opel Corsa: „Herz der Marke“ mit neuem Elektro-Schrittmacher

Der Opel Corsa, unangefochtener Bestseller im Opel-Modellprogramm, präsentiert sich nach einer vierjährigen Bauzeit in einem überarbeiteten Gewand. CEO Florian Huettl bezeichnet ihn als das „Herz der Marke“, und tatsächlich ist der Corsa der meistverkaufte Kleinwagen in Deutschland und England sowie einer der meistverkauften in Europa. In der Neuauflage punktet er neben den Verbrenner-Versionen mit einem zweiten Elektroantrieb mit mehr Leistung und größerer Reichweite. Auch ein Hybrid-Modell ist in der Pipeline.

Auffälligste Merkmal des überarbeiteten Corsa ist das „Vizor“-Markengesicht. Unter der Haube gibt es nun die bereits von anderen Stellantis-Modellen bekannte E-Maschine mit 115 kW und einen größeren Akku, der eine Reichweite von bis zu 405 Kilometern nach WLTP-Norm ermöglicht. Außerdem bietet Opel verschiedene Lademöglichkeiten, einschließlich der schnellen 100 kW DC-Ladeoption.



Die Preise für den Corsa Electric beginnen ab 34.650 Euro, die stärkere Version kostet mindestens 38.045 Euro. Daneben bietet Opel auch günstige Leasingoptionen ab 169 Euro pro Monat an. (aum/fw)