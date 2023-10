Der Jaguar F-Type verabschiedet sich

Zum Ende seiner Sportwagen mit Verbrennungsmotor im kommenden Jahr verabschiedet Jaguar den F-Type mit einer exklusiven „ZP Edition“. Von den 150 Exemplaren sind 14 für Deutschland reserviert. Coupé und Cabrio werden vom 575 PS (423 kW) starken V8-Kompressormotor befeuert. Die Fahrzeuge sind in den exklusiven Farbvarianten „Oulton Blue“ und „Crystal Grey“ lackiert und haben ein kontrastierendes zweifarbigen Windsor-Lederinterieur. Beide erinnern an die ersten E-Type, die kurz nach der Markteinführung des Modells im Jahr 1961 als „Project ZP“ bei Rennen eingesetzt wurden.

Entsprechend trägt auch der F-Type ZP Edition runde Startnummernfelder an den Türen und Kühlergrilleinfassungen in Porcelain White. Dazu kommen etliche weitere exklusive Details außen und innen. Jedes Fahrzeug ist mit einem SV-Bespoke-Emblem mit der Aufschrift „ONE OF 150“ versehen.



Das Coupé kostet 174.820 Euro, das Cabriolet 180.585 Euro. (aum)