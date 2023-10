Der VW ID 7 ist „German Car of the Year 2024”

Eine Jury aus deutschen und internationalen Motorjournalisten hat den Volkswagen ID 7 zum „German Car of The Year 2024“! gewählt. Das vollelektrische Modell konnte sich gegen Konkurrenzfahrzeuge aller Klassen durchsetzen.

Die Trophäe wurde im Wolfsburger Volkswagen-Markenhochhaus von CEO Thomas Schäfer entgegengenommen. Schäfer kommentierte das Ergebnis: „Kaum haben wir unseren ID 7 vorgestellt, schon wurde er von einer renommierten Fachjury zum German Car Of The Year gekürt – ein Wahnsinns-Erfolg! Der Gewinn zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“



Das Auto des Jahres wurde aus fünf finalen Klassensiegern ermittelt. Das waren neben dem ID 7 in der Kategorie „Premium bis 70.000 Euro Einstandspreis der MG 4 (Compact - bis 35.000 Euro Einstandspreis), der Kia EV9 (Luxury / über 70.000 Euro Einstandspreis), der Hyundai Ioniq 6 (New Energy / alternative Antriebe) und Porsche 911 T (Performance). Die Fahrzeuge waren von der Jury aus allen maßgeblichen Neuheiten der vergangenen zwölf Monate gewählt worden.



Mit dem Volkswagen ID 7 setzt sich zum sechsten Mal ein Elektroauto durch: 2019 siegte der Jaguar I-Pace, 2020 der Porsche Taycan, zum GCOTY 2021 wurde der Honda e und zum GCOTY 2022 der Hyundai Ioniq 5 gewählt. Im vergangenen Jahr holte sich mit dem ID Buzz erstmals ein Volkswagen den Gesamtsieg und den Titel für 2023.



Die Jury German Car of The Year besteht aus 29 im deutschsprachigen Raum aktiven Motorjournalisten. Zudem haben 10 internationale Gastjuroren mit abgestimmt. Unterstützt wird der Award vom Beratungsunternehmen Aitastic sowie den Unternehmen Alcantara, Bridgestone, Gentex, KST Motorenversuch und ZF Friedrichshafen. (aum)