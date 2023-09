German Car of the Year 2024: Die Klassensieger stehen fest

Eine Jury aus 38 renommierten Motorjournalisten hat jetzt die Klassensieger zum „German Car of The Year 2024“ gekürt. Die fünf Erstplatzierten sind aus allen maßgeblichen Neuvorstellungen der vergangenen zwölf Monate ausgewählt worden. Die fünf werden nun zu ausgiebigen Testfahrten antreten, bei denen das German Car Of The Year ermittelt wird. Der Gesamtsieger wird am 3. Oktober 2023 bekanntgegeben.

Bei den Kompaktautos bis zu 35.000 Euro Grundpreis (Compact) konnte sich der neue MG 4 durchsetzen, bei den Premium-Modellen mit bis 70.000 Euro Grundpreis lag der Volkswagen ID 7 vorn. Im Luxussegment mit einem Einstandspreis von über 70.000 Euro trug der Kia EV9 den Sieg davon. In der Kategorie der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (New Energy) lag der Hyundai Ioniq 6 vorn, und in der sportlichen "Performance"-Klasse heißt der Sieger Porsche 911 Carrera T.



Die Jury besteht derzeit aus 38 deutschen und internationalen, unabhängigen Motorjournalisten. Unterstützt wird sie vom Beratungsunternehmen Aitastic sowie den Unternehmen Alcantara, Bridgestone, Gentex, KST Motorenversuch und ZF Friedrichshafen. Eine Übersicht über die Jury findet sich auf der Webseite www.gcoty.de. (aum)