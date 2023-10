Kiten mit Porsches Sau

Wegen seiner rosa Lackierung wurde der 1971 in Le Mans eingesezte Porsche 917/20 auch als „Pink Pig (rosa Schwein), „Dicke Berta“ oder einfach auch nur „Sau“ genannt. Sein ikonisches Design stand nun Pate für einen neuen Kite und ein Bord, die Porsche in Kooperation mit dem Hersteller Duotone auf den Markt bringt. Der Kite ist in den Größen sieben, neun und zwölf Meter erhältlich, das Board ist 1,38 Meter lang.

Porsche-Designer Anatole Lapine hatte die einzelnen Partien der rosafarbenen Karosserie entsprechend der Fleischteile eines Schweins beschriftet. Das Team gewann das Vortraining, obwohl es ohne vorherige Trainingseinheiten an den Start ging. Im Hauptrennen fiel der 917/20 dann allerdings an sechster Stelle liegend durch Unfall aus.



In Anlehnung an die Höchstgeschwindigkeit des Wagens ist die Kite-Sonderedition auf 360 Exemplare limitiert. Eine Registrierung erfolgt über den Onlineshop von Duotone. Mit einem Teil des Erlöses aus dem Verkauf des Kites und des Boards wird das Duotone-Programm „Young Blood“ zur Förderung junger Talente unterstützt. Im vergangenen Jahr war der erste Porsche-Kite von Duotone innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. (aum)



Im Farbdesign des Porsche 910/20 von 1971: Taycan 4 Cross Turismo und Kitesurf-Sonderedition von Duotone.