Die Lexus-Lounge bleibt erstklassig

Die von Brussels Airlines und Lexus konzipierte und gestaltete Flughafen-Lounge „The Loft“ in Brüssel ist auch in diesem Jahr wieder als „Europas führende Flughafen-Lounge“ ausgezeichnet worden. Bei den „World Travel Awards“ erhielt sie den Preis zum fünften Mal in Folge. Der über 2000 Quadratmeter große Aufenthaltsbereich gliedert sich in luxuriöse Bereiche mit unterschiedlichem Ambiente, darunter eine zentrale Bar, bequeme Sitzbereiche und ein Break-Out-Bereich für ungestörtes Arbeiten.

Geprägt wird der Raum auch durch Designelemente der Automarke wie Details des charakteristischen Kühlergrills, die Lexus-Bibliothek und ein Mark-Levinson-Audiosystem. Beim Betreten der Lounge werden die Gäste mit einem persönlichen Willkommensgruß und traditionellen warmen Oshibori-Handtüchern begrüßt. Sie können sich mit einer Vielzahl digitaler Zeitungen in den vom Lexus LS inspirierten Massagesesseln entspannen, eine Dusche genießen oder sich in einem Schlafraum mit Sternenhimmel erholen. Das hochwertige Catering umfasst exklusive Köstlichkeiten von einem Maître Chocolatier von Neuhaus.



The Loft am Flughafen Brüssel ist täglich von 5 Uhr bis 21 Uhr geöffnet und orientiert sich an der preisgekrönten „Intersect by Lexus“-Lounge in Tokio. Die World Travel Awards wurden 1993 ins Leben gerufen, um herausragende Leistungen in allen wichtigen Bereichen der Reise-, Tourismus- und Gastgewerbebranche zu würdigen. Mit mehr als zwei Millionen Stimmabgaben von Kunden sowie Reise- und Tourismusfachleuten zählen die Preise zu den prestigeträchtigsten der Branche. (aum)