KSR bringt Malaguti nach China

Die KSR Group will die 2018 wiederbelebte Marke Malaguti im nächsten Jahr nach China bringen. Speziell für den dortigen Markt konzipiert ist der Motorroller Phantom X, der auf dem Phantom F12 basiert. Weitere länderspezifische Modelle sind geplant. Auch der Madison sowie drei MTB-Pedelecs sollen dort angeboten werden. Der österreichische Importeur und Zweiradhersteller arbeitet bereits an der Einrichtung von Flagship-Stores in den wichtigsten chinesischen Städten. KSR hat vor wenigen Wochen Insolvenz angemeldet und ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. (aum)

Messestand von Malaguti auf der Motorradhandelsausstellung Cima Motor in Chongqing.