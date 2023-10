Triumph sortiert die Scrambler 1200 neu

Triumph legt für das kommende Modelljahr Hand an die Scrambler 1200 an. So wird als neues Modell die X als Einstiegsvariante zum günstigeren Preis und reduzierter Sitzhöhe angeboten, während die XE optisch und technisch weiterentwickelt wurde. Sie erhält als Update ein Fahrwerk mit verbesserten Einstellmöglichkeiten, neue Brembo-Bremssättel und neue Stylingdetails. Für ein breiteres Drehmoment wurden Ansaug- und Auspuffkrümmer überarbeitet. Neues Zubehör erhöht die Tourentauglichkeit der Scrambler XE.

Verfügbar sind die beiden Modelle ab Januar. Die Scrambler 1200 X kostet 13.795 Euro plus Nebenkosten und damit 850 Euro weniger als die Vorgängerversion XC (Österreich: 16.395 Euro, Ersparnis: 1000 Euro). Trotz der verbesserten Ausstattung verbilligt sich die XE um 400 Euro auf 15.295 Euro (Österreich: 17.995 Euro, Ersparnis: 700 Euro). (aum)