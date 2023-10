Mahle und Hella verkaufen ihr Thermocontrol-Jointventure

Die Automobilzulieferer Mahle und Hella verkaufen ihre jeweiligen 50 Prozent-Anteile am Joint Venture Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) an den Display-Panel-Spezialisten AUO Corporation, Taiwan. Die Vereinbarung unterzeichneten die Unternehmen am Freitag. Der Gesamtkaufpreis beruht auf einem Unternehmenswert von 600 Millionen Euro. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Freigaben. Der Abschluss soll bis Mitte 2024 erfolgen. (aum)