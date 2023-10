Rund eine Million Abrufe bei der Autoren Union Mobilität

War das ein Hackerangriff? Volkswagen verneinte die Frage, sofort nachdem die Störung in Zentrum der Datenverarbeitung des Konzerns bekannt worden war. Aber der Schock sitzt tief bei allen, die mit dem Automobil und dessen Herstellung befasst sind. Denn schlagartig standen die Bänder nicht nur in Deutschland und nicht nur bei der Marke Volkswagen still. Doch schon am Donnerstag ging es weiter. Nur ein Warnschuss?

Von den 424.010 Textdateien waren dies die Top Ten der Woche:



1. Winterreifen-Test: Die Überraschung währt nicht lange

2. Fiat belebt das Kleinwagensegment

3. Der Ioniq 5 und der Kommissar

4. Neue Versicherungseinstufungen für 13 Millionen Autofahrer

5. Bereut bereits jeder Zweite seinen Elektroauto-Kauf?

6. Der Defender geht wieder unter die Sportler

7. E-Scooter bereiten nach wie vor Probleme

8. „Teure Mehrbelastung ohne ökologischen Nutzen“

9. Zehn Prozent mehr Fahrgäste im ÖPNV

10. Hannover baut die City um: Das Auto muss raus



571.232 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen an unsere rund 300.000 Leser und die Kollegen in den Medien als Downloads aus. Bei den Fotos lagen die vom GTÜ-Winterreifen-Test 2023 vorn, bei den Videos das Footage vom Fiat 600e. (aum)