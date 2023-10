Die gestern gemeldete Störung im IT-System des Volkwagen-Konzerns in Wolfsburg ist offenbar behoben worden. Sie hatte in einigen Werken zum Produktionsstopp geführt, da die Bänder aufgrund des Softwareproblems still standen. Anzeichen für einen Hackerangriff sieht das Unternehmen nicht. (aum)