Bei Volkswagen stehen Bänder still

In Wolfsburg ist die Spätschicht noch ins Werk gekommen, in Emden stehen die Bänder komplett still. Das Herz der Datenverarbeitung des Volkswagen Konzerns ist von einer heftigen Störung betroffen, die auch andere Werke in Deutschland und auch Konzernmarken beeinträchtigt. Ein Sprecher bestätigte heute am Abend, dass es sich nicht um einen Hackerangriff. sondern um eine Funktionsstörung handelt. Auch Konzernmarken scheinen davon betroffen zu sein. (aum)