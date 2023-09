Peugeot 208 mit Neuerungen bestellbar

Bei Peugeot kann ab sofort der aufgefrischte 208 bestellt werden. Europas Kleinwagenbestseller des vergangenen Jahres erhält eine geänderte Frontpartie, in deren Zentrum das neue Markenemblem steht. Der Kühlergrill weist ein sich weiterentwickelndes Muster in Wagenfarbe auf, das optisch in den Stoßfänger übergeht. Außerdem wurden die Lichtsignatur am Heck und an der Front sowie der Innenraum neu gestaltet.

Die beiden neuen 48-Volt-Hybridisierungen liefern 101 PS (74 kW) und 136 PS (100 kW) und tragen zu Verbrauchseinsparungen von bis zu 15 Prozent bei. Einstiegsbenziner ist der 1.2 l Puretech mit 75 PS (55 kW), den 101-PS-Motor gibt es auch ohne Hybridsystem. Der E-208 bekommt den stärkeren Konzernmotor mit 115 kW (156 PS) und mehr Reicheite.



Der Peugeot kommt unter anderem mit adaptiver Stop-&-Go-Geschwindigkeitsregler sowie erweiterer Verkehrszeichenerkennung und aktivem Spurhalteassistenten.



Die Preise beginnen bei 21.225 Euro. (aum)