Alexander Buckan verantwortet das Motorraddesign

Alexander Buckan wird zum 1. Januar 2024 Leiter des Designs bei BMW Motorrad. Er löst nach elf Jahren Edgar Heinrich ab, der seit 1985 im Unternehmen war und nun in den Ruhetstand geht.

Alexander Buckan begann 2003 seine Karriere bei BMW Motorrad als Transportation Designer. Seitdem zeichnete er für unterschiedliche Modelle verantwortlich, darunter die BMW F 800 GS, die BMW G 450 X, die BMW R 1200 GS LC und die BMW R 1200 GS Adventure LC. Im April 2015 stieg er zum Leiter BMW Motorrad Vehicle Design auf und war gemeinsam mit Edgar Heinrich an der Gestaltung der Vision Next 100 sowie am Design der E-Roller CE 04 und CE 02 und der neuen R 1300 GS beteiligt. (aum)