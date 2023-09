Porsche stiftet einen Taycan in Sternrubin

Porsche stiftet als Präsentator des Leipziger Opernballs bereits zum zehnten Mal den Hauptpreis für die traditionelle Tombola. Den diesjährigen Gewinner erwartet ein Porsche Taycan in der historischen Farbe „Sternrubin“, deren Ursprung in den 1990er-Jahren liegt.

Der Tombola-Erlös kommt traditionell der Stiftung „Leipzig hilft Kindern“ zugute. Die Stiftung unterstützt damit eine Vielzahl sozialer Projekte in der Region. Gemeinnützige Einrichtungen können sich ganzjährig mit ihren Projekten bei der Stiftung bewerben. Im vergangenen Jahr wurde unter anderem der Verein „Leipzig helps Ukraine“ unterstützt. So wurden unter anderem Sprachkurse für vor dem Krieg geflohene Kinder und Jugendliche finanziert, um sie auf den Schulbesuch in Deutschland vorzubereiten. Auch wurden Bastelnachmittage und Bewegungsangebote unterstützt, die bei der Verarbeitung der Erlebnisse helfen sollen.



Der diesjährige Leipziger Opernball findet am 2. Oktober statt und steht unter dem Motto „Hej Sverige, Välkommen!“ im Zeichen des Partnerlandes Schweden. (aum)