370 Kilometer ohne Tankstopp mit einer Harley-Davidson? Das war absolutes Neuland für uns und eine große Überraschung. Aber wo vorher 13,2 Liter in den Tank passten sind es nun 18,9 Liter. Auch ansonsten hat sich bei der Harley-Davidson Breakout im zehnten Modelljahr einiges geändert, was ihren Fahrer noch glücklicher macht. Und das legt nicht nur am größeren Motor mit zehn PS mehr. (aum)