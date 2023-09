Je einer für Europa, Nordamerika und Asien

Toyota feiert den 100sten GR Supra GT4 für den Kundensport. Aus diesem Anlass wird ein besonderes, nicht rennhomologiertes Sammlerstück gebaut, von dem es lediglich drei Exemplare geben wird – jeweils eines für Europa, Asien und Nordamerika. Der 450 PS (330 kW) starke GR Supra „GT4 100th Edition Tribute“ ist in Plasma Orange lackiert, verfügt über einen zweiten Rennsitz auf der Beifahrerseite mit eingesticktem „100 Edition“-Logo. Das Emblem findet sich auch auf Fahrersitz und Armaturenbrett sowie auf der speziellen Abdeckplane. Dazu gibt es noch einen in einer dekorativen Box einen „Power Stick“ in der Karosseriefarbe zur Steuerung der Leistungselektronik. Toyota bietet den GR Supra GT4 „100 Edition“ zum Preis von 220.000 Euro (zzgl. Steuern und Lieferung) an. (aum)