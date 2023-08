Volvo kündigt Elektro-Van EM90 an

Volvo bringt mit dem EM90 seinen erste Van, voll elektrisch angetrieben. Viel mehr als diese Ankündigung verraten die Schweden noch nicht, außer dass die Großraumlimousine selbstverständlich ein „skandinavisches Wohnzimmer auf Rädern“ sein soll, ein „für Freunde und Familie, für Entspannung und Abenteuer, für Arbeit und Reise“.

Weltpremiere soll das neue Modell der schwedischen Geely-Tochter am 12. November in China feiern, am gleichen Tag auch schon die Vorbestellung für chinesische Kunden möglich sein. (aum)