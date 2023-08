Skoda tritt bei den Cyclassics in die Pedale

Skoda ist Sponsor der „Bemer Cyclassics Hamburg“, dem spektakulärsten hiesigen Profiradrennen der UCI World Tour am 20. August. Die Veranstalter setzen über drei Dutzend Begleit- und Organisationsfahrzeuge der Marke ein. In den Jedermann-Rennen durch Hamburg und Schleswig-Holstein treten zudem über 170 Hobby-Radsportler im Skoda-Veloteam in die Pedale. Für die Unterhaltung der Zuschauer in der Hamburger Innenstadt sorgt unter anderem die Skoda-Roadshow. Auf der Bühne vor dem Rathaus präsentiert die Marke ein buntes Programm rund um den Radsport und stellt den Enyaq RS vor.

Die Startplätze für das Veloteam werden regelmäßig auf www.welovecycling.de verlost. Plätze für Hobbyfahrer gibt es zum Beispiel noch für den Münsterland Giro am 3. Oktober. Mitglieder des Skoda-Veloteams erhalten bei den Radrennen ein Trikot und Zugang zum VIP-Bereich sowie professionelle Betreuung durch Mechaniker und Masseure. (aum)