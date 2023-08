Der nächste Hyundai Santa Fe bietet den meisten Platz

Hyundai wird im November auf der Los Angeles Auto Show die fünfte Generation des Santa Fe als Weltpremiere präsentieren. Nach Europa soll das SUV dann in der ersten Hälfte des nächsten Jahres kommen. Designerisch orientiert sich das bis zu siebensitzige Modell ein wenig am klaren Stil des EV9 der Konzerntochter Kia und dürfte vor allem den amerikanischen Geschmack treffen. Frontscheinwerfer und Rückleuchten sind H-förmig angelegt.

Versprochen wird schon jetzt auch dank längerem Radstand das klassenbeste Raumangebot. Der auf 725 Liter erweiterte Kofferraum soll mehr als nur ein reines Gepäckabteil sein und auch zum Verweilen in der Natur einladen. Hyundai preist ihn als „terassenartig“ bei umgeklappten Rücksitzen an. Auch in Reihe drei sollen die die Lehnen eine Ruheposition bieten, während die Mitelkonsole vorne auch von der zweiten Reihe aus zugänglich sein wird. Darüber hinaus platziert Hyundai auf der Beifahrerseite über dem Handschuhfach ein Fach, in dem häufig verwendete Gegenstände wie Mobiltelefone, Geldbörsen und ähnliches sterilisiert werden können. Ein weiteres Novum ist der digitale Key für den Zugang und das Starten des Fahrzeugs, mit Remote-Verbindung zum Smartphone der Kunden.



In Europa wird der Santa Fe mit zwei Antrieben verfügbar sein: als 1,6-Liter-Turbo-Vollhybrid mit 180 PS (132 kW) und 265 Newtonmetern Drehmoment und als Plug-in-Hybrid mit etwas schwächerem 1,6-Liter-Motor. Nähere Angaben zum Elektromotor liegen noch nicht vor.



Als Concept-Car XRT liegt auch die Santa-Fe-Studie mit stärkerer Geländewagenauslegung vor. Pläne zu einer Serienfertigung soll es aktuell aber nicht geben. (aum)