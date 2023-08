Knorr-Bremse mit starkem Umsatzwachstum

Knorr-Bremse hat das erste Halbjahr trotz Wegfall des Russland-Geschäfts mit einem Umsatzwachstum von 15 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro abgeschlossen. Der Weltmarktführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge erzielte ein operatives Ergebnis von 415 Millionen Euro, das sind 14 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Zudem meldet das Unternehmen aktuell einen Rekordauftragsbestand in Höhe von 7,12 Milliarden Euro. An dem Geschäftserfolg sind alle Unternehmensbereiche gleichermaßen beteiligt. (aum)