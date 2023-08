Ein Blick in die Opel-Zukunft

Mit der gut vier Meter langen Studie Experimental zeigt das Stellantis-Tochterunternehmen Opel in Rüsselsheim erstmals die formale Ausrichtung kommender Modelle. Weiche, fließende Linien und ein nun dreidimensional gestalteter Vizor am Bug werden von Lichteffekten untermalt. Das batterie-elektrische Fahrzeug ist für vier Personen ausgelegt und soll innen mindestens so viel Platz bieten wie das kürzlich eingestellte Spitzenmodell Insignia.

Für einen besonders niedrigen Luftwiderstand sorgen ein ausfahrbarer Spoiler am Heck, der den Wagen um rund 30 Zentimeter länger macht und bewegliche Bauteile in den Felgen, die dem Wind bei höherem Tempo keine Angriffsfläche geben. Die Außenspiegel werden durch Kameras ersetzt, statt auf Chrom setzt der Experimental auf Licht-Design. Ihren ersten öffentlichen Auftritt wird die Studie bei der IAA Mobility am 5. September in München erleben. (aum/mk)