IAA Mobility 2023: Opel kündigt Studie an

Opel hat für die IAA Mobility Anfang September in München ein Konzeptfahrzeug angekündigt. Die Studie namens Experimental soll die Richtung zeigen, in die sich die Marke in den nächsten Jahren entwickeln möchte. Es wird zudem das erste Fahrzeug mit dem neugestalteten Blitz als Markenemblem sein. Mit der Modellbezeichnung knüpft Opel an den Experimental GT an. Er war 1965 die erste Designstudie eines europäischen Herstellers. Und vor fünf Jahren hatte Opel mit dem GT X Experimental erstmals das neue Markengesicht „Vizor“ präsentiert sowie in Grundzügen den Mokka von 2021 vorweggenommen. (aum)