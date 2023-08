Finanzvorstand von Daimler Truck ist gestorben

Jochen Goetz, Finanzvorstand von Daimler Truck ist am Samstag überraschend im Alter von 52 Jahren gestorben. Der Manager sei „bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen“, teilte das Unternehmen gestern Abend mit. Nähere Einzelheiten sind derzeit nicht bekannt.

Jochen Goetz war seit zwei Jahren im Vorstand der Daimler Truck Holding und verantwortlich für Finanzen und Controlling, für den Einkauf von Nichtproduktionsmaterial und Dienstleistungen sowie für die IT. Er wurde in Rastatt, Baden-Württemberg, geboren. Nach der Schulzeit in Gaggenau und der Ausbildung bei der damaligen Mercedes-Benz AG zum Industriekaufmann, absolvierte Goetz von 1994 bis 1998 ein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Abschluss als Betriebswirt VWA.



Goetz verbrachte seine gesamte berufliche Laufbahn über 36 Jahre im Daimler-Konzern. Er arbeitete unter anderem im Controlling im Unimog-Bereich und bei Mercedes-Benz Trucks. Nach weiteren Karrierestationen wurde er 2012 Director Finance & Controlling Trucks NAFTA bei Daimler Trucks Nordamerika in Oregon. 2015 wechselte Jochen Goetz von einer Station bei Mercedes-Benz Cars zurück in die Nutzfahrzeugsparte als Vice President Finance & Controlling Daimler Trucks and Buses. Nach der Ernennung zum Executive Vice President Finance & Controlling Daimler Trucks & Buses wurde Jochen Goetz dann im Juli 2021 in den Vorstand der Daimler Truck Holding AG berufen und übernahm die Verantwortung für Finanzen und Controlling. In dieser Funktion begleitete er maßgeblich auch die Abspaltung der Lkw- von der Pkw-Sparte im Daimler-Konzern und den Börsengang im vergangenen Jahr.



Jochen Goetz hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. (aum)