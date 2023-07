Auf dem Weg von Bremerhaven nach Ägypten ist in der Nacht ein Autofrachter vor der niederländischen Küste in Brand geraten. Das Feuer soll Medienberichten möglicherweise durch ein Elektroauto enstanden sein. Ein Mensch kam ums Leben. Das Schiff einer japanischen Reederei sei manövrierunfähig, habe Schlagseite und rund 3000 Fahrzeuge an Bord, heißt es. (aum)